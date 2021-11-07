Николай Панков рассказал о своих рабочих планах в Балаковском районе

Сегодня, 7 ноября, депутат Государственной думы Николай Панков рассказал о рабочих планах в Саратовской области. Парламентарий репостнул сообщение сторонников спикера ГД Вячеслава Володина в своём Telegram-канале «Пара слов».

- Главное - это работа с жителями. Оказания им помощи и защита в отстаивание их прав. Именно жители оказали мне доверие. Буду открыто обсуждать проблемы и лично на встречах, и на моих страницах в Инстаграмм и Одноклассниках. Это очень важно, для реализации проектов, ключевых для Балаковской агломерации. Буду просить Виталия Борисовича Ефимова. У него большой опыт в дорожно-транспортной сфере, - пишет Панков.

Политик уточнил, о каких проектах идет речь: строительство балаковского аэропорта, четырёхполосной дороги от Саратова в сторону Вольска, а также обхода вокруг Пугачева.

- От качества дорожной инфраструктуры напрямую зависит экономическое развитие районов и области в целом. И качество жизни людей. Продолжим постоянно взаимодействовать для более эффективного решения вопросов. Володин прав - такой формат совместной работы одномандатников и списочников поможет решить больше конкретных проблем, - делится депутат.

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