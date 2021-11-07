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Происшествия7 ноября 2021 18:35

В центре Саратова образовалась пробка из-за ДТП с пятью автомобилями

Авария произошла у Детского парка
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Авария произошла на пересечении Астраханской и Рабочей

Авария произошла на пересечении Астраханской и Рабочей

Фото: Дарья Васенина

Сегодня, 7 ноября, в центре Саратова произошло ДТП с участием пяти автомобилей. На месте побывал корреспондент «КП-Саратов».

В аварии на пересечении Астраханской и Рабочей, возле входа в Детский парк, в том числе приняли участие автомобили марок Renault и Toyota.

Приведший к образованию затора инцидент произошел около 4-5 часов дня. Подробностей в городской ГИБДД пока не сообщили.

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