В центре Саратова образовалась пробка из-за ДТП с пятью автомобилями

Авария произошла на пересечении Астраханской и Рабочей Фото: Дарья Васенина

Сегодня, 7 ноября, в центре Саратова произошло ДТП с участием пяти автомобилей. На месте побывал корреспондент «КП-Саратов».

В аварии на пересечении Астраханской и Рабочей, возле входа в Детский парк, в том числе приняли участие автомобили марок Renault и Toyota.

Приведший к образованию затора инцидент произошел около 4-5 часов дня. Подробностей в городской ГИБДД пока не сообщили.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.