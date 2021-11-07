Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия7 ноября 2021 17:29

На железнодорожной станции в Саратовской области 11-летняя девочка погибла от удара током

Пострадал также 13-летний брат погибшей
Дарья Васенина
Дарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Следователь осматривает место происшествия

Следователь осматривает место происшествия

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи Ртищева Саратовской области начали доследственную проверку после происшествия на железной дороге, в котором погибла девочка и пострадал мальчик. Инцидент произошел сегодня, 7 ноября, уточняют в пресс-службе регионального СУ СК.

По предварительны данным, около 2 часов дня в селе Семеновка Аркадакского района на железнодорожной станции Летяжевка 11-летняя девочка и её 13-летний брат забрались на вагон товарного поезда. Там дети дотронулись до проходящих над путями проводами высокого напряжения.

От удара током девочка погибла, мальчика доставили в больницу.

Следователь СК осматривает место происшествия.

- В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - говорится в сообщении правоохранителей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.