На железнодорожной станции в Саратовской области 11-летняя девочка погибла от удара током

Следователь осматривает место происшествия
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следователи Ртищева Саратовской области начали доследственную проверку после происшествия на железной дороге, в котором погибла девочка и пострадал мальчик. Инцидент произошел сегодня, 7 ноября, уточняют в пресс-службе регионального СУ СК.
По предварительны данным, около 2 часов дня в селе Семеновка Аркадакского района на железнодорожной станции Летяжевка 11-летняя девочка и её 13-летний брат забрались на вагон товарного поезда. Там дети дотронулись до проходящих над путями проводами высокого напряжения.
От удара током девочка погибла, мальчика доставили в больницу.
Следователь СК осматривает место происшествия.
- В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - говорится в сообщении правоохранителей.
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