Вячеслав Володин рассказал о принципе работы балаковских депутатов

Спикер ГД Вячеслав Володин высказался по поводу принципа работы парламентариев в Саратовской области. В частности, политик обозначил свой взгляд на рабочий подход балаковских депутатов. Сегодня, 7 ноября, выступление политика опубликовали его сторонники в своём Telegram-канале.

- Депутаты должны думать о регионе. Николай Васильевич [Панков] занимал должность, у него кабинет был большой. Но он для себя выбрал Балаковский избирательный округ, и все проблемы этого округа – его проблемы. Панков должен помогать районам, работать с людьми, решать вопросы, которые там не могут решить, выходить на вас и быть тем человеком, который вот это взаимодействие обеспечивает...

А депутат, который закреплен за Балаковским избирательным округом, – Ефимов Виталий Борисович. Он у нас избран по спискам, но они будут вдвоем работать, дополняя друг друга. Такой подход был выбран. И если Николай Васильевич больше работает с людьми, то Ефимов больше работает в Москве. Задача перед ним – сделать все для того, чтобы он сопровождал проект строительства нового аэропорта Балакова. Это то, чем он занимается в данный момент. Мы же выделили для Ефимова не только округ, территорию, но и вопросы, которые он должен вести, – сказал Володин, отметив, что развивать балаковскую агломерацию без федеральной поддержки было бы очень непросто.

Также спикер ГД обозначил ещё одну задачу для Ефимова – строительство четырехполосной дороги от Саратова в сторону Вольска. Политик напомнил, что депутат раньше был министром транспорта РФ.

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