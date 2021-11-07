Коммунальная авария лишила жителей Ленинского района холодной воды

Сегодня, 7 ноября, в Ленинском районе Саратова ограничили водоснабжение для жителей нескольких домов. Об этом сообщили в «КВС».

Для устранения повреждений по адресу Буровая, 24 воду отключили для жителей домов №№24, 24а, 24/1, 24/2 и 24/3.

Закончить работы и вернуть водоснабжение коммунальщики обещают к 12 ночи.

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