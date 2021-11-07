В центре Саратова определили границы охраны исторического здания

В Саратове определили границы охраны для здания в центре города. Об этом сообщили в управлении по охране объектов культурного наследия при региональном правительстве.

Речь идет о расположенном на Московской, 48 «Двухэтажном каменном жилом доме. Классицизм».

- Согласно историческим сведениям, в середине XIX века домовладение принадлежало трём немцам-колонистам Братьям Кох. Один из них был серебряником, другой – оружейным мастером и третий – часовщиком. А в конце века домовладение выкупил известный саратовский деятель Александр Осипович (Иосифович) Немировский, который в последствии стал Городским Головой, - говорится в сообщении управления.

В состав охранной зоны пошли два участка на углу Московской и Некрасова. Там разрешено строительство зданий высотой не более 12 метров (до конька кровли), применение скатных крыш с углом наклона не более 30 градусов. Постройки должны быть стилизованы под историческую застройку.

- Для сохранения памятника в современных условиях утверждены охранная зона и зона регулирования застройки. Установление охранной зоны объекта обосновано необходимостью обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия. В связи в этим она утверждена на территории общего пользования, а также дворовую территорию нескольких зданий. Режимом использования разрешен капитальный ремонт строений, установка остановочных модулей с применением легких светопрозрачных конструкций, афишных тумб, - пишут чиновники.

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