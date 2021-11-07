Вчера вечером под Саратовом горела дача

Вчера, 6 ноября, в Волжском районе Саратова тушили крупный пожар. Подробности сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В 17:43 на пульт дежурного поступил сигнал об огне в жилом кирпичном доме в СТ «Берег-94». На место отправили семь пожарных расчетов.

Частично сгорели жилой дом и участок. Площадь пожара оценили в 220 квадратных метров.

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