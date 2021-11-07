Коронавирус унес жизни еще 29 жителей Саратовской области

За минувшие сутки в Саратовской области от коронавируса погибли ещё 29 человек. Сегодня, 7 ноября, статистику обновили на сайте СтопКоронавирус.РФ.

- От осложнений коронавирусной инфекции скончались 15 женщин и 14 мужчин в возрасте от 48 до 87, - уточнили в региональном минздраве.

Всего на сегодняшний день от COVID-19 умерли 4 032 саратовца.

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