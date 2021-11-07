Следователи Саратова начали проверку после сообщения о покусанном собакой ребенке

Следователи Саратова начали доследственную проверку после размещения в соцсети сообщения о нападении собаки на ребенка в Заводском районе. Подробностями поделились в пресс-службе регионального СК.
Горожане рассказали о том, что 1 ноября на детской площадке возле дома №47 на 7-м Динамовском проезде бездомное животное укусило 11-летнего мальчика.
- Следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет дана объективная юридическая оценка произошедшему, - говорится в сообщении следователей.
После проверки примут соответствующее процессуальное решение.
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