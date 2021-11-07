Школы и детские сады Саратова вновь начнут работать 8 ноября

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом среди несовершеннолетних, завтра, 8 ноября, школы и детские сады Саратова вновь откроют двери для своих воспитанников.

Продолжение работы учебных заведений с 8 ноября прописано в последнем постановлении, подписанном председателем регионального правительства Романом Бусаргиным.

Руководство школ и садиков обязали обеспечить проведение учебного процесса с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований.

Напомним, ребята были на каникулах с 27 октября. В детских садах работали только дежурные группы.

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