В Ленинском районе Саратова ночью в квартире умер младенец

Сегодня, 7 ноября, ночью в Ленинском районе Саратова умер младенец. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Около 2 часов ночи на подстанцию скорой поступил вызов в квартиру на Международном проезде. Медики констатировали смерть полуторамесячного ребенка.

Сотрудники районного СК начали доследственную проверку. Следователь и судмедэксперт при внешнем осмотре тела признаков насильственной смерти не нашли.

- В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти мальчика. Осуществляется сбор информации о семье, где воспитывался ребенок, - говорится в сообщении СК.

После проверки примут соответствующее процессуальное решение.

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