Очередной рекорд побит 644 случаями коронавируса в Саратовской области

За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились ещё 644 человека. Это очередной рекорд с начала пандемии, сообщает сегодня, 7 ноября, региональный оперштаб.

Всего в регионе зарегистрированы 105 780 случаев. Выписались с начала пандемии 92 203 человека, за сутки – 266.

В ковидных стационарах находятся 4 593 саратовца, на дому лечатся 4 952 человека.

В Саратове нашли 310 новых случаев, в Энгельсском районе – 80, а в Балаковском –30.

Среди заболевших 58 детей до шести лет, 41 ребенок – от семи до 14-ти, 27 подростков – 15-19-ти и 214 человек старше 60-ти лет.

С пневмонией поступили 113 пациентов.

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