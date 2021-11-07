За вечер в Саратове и Энгельсе сбили четверых пешеходов

За день, 5 ноября, в Саратовской области сбили четверых пешеходов. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

В Ленинском районе Саратова в 18:05 напротив дома №1а на Моисеева 35-летнего переходившего в неположенном месте мужчину сбила Toyota Camry под управлением 27-летнего водителя. Пострадавшего госпитализировали.

В Волжском районе в 21:03 возле дома №66 на Московской 26-летний водитель Lada Kalina, не справился с управлением и сбил двух пешеходов – 61 и 65-летнего мужчин. Младшего из пострадавших пришлось оставить в больнице, второго отпустили домой.

А в Энгельсе в 19 часов напротив дома №16 на Ломоносова 55-летний мужчина за рулем Lada Granta наехал на 68-летнюю женщину. Пешехода госпитализировали.

Сотрудники ГИБДД напоминают о том, что в темное время суток на одежде пешеходов должны быть светоотражающие элементы. Именно это даст возможность водителю издалека заметить вас и предотвратить трагедию.

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