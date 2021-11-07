В Саратовской области веет южный ветер

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 7 ноября.

В области облачно с прояснениями. Днём местами дожди. Ветер веет с Запада со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, порывы – до 15-18 м/с. Термометры в течение дня покажут от 6 до 11 градусов выше нуля.

Ночью облачность будет переменной, осадков не ожидается. Ветер сменит направление на южное, скорость не изменится, но порывы утихнут. Температура воздуха будет изменяться в диапазоне от нуля до 5 градусов выше, в пониженных местах – до -5°С.

В Саратове сейчас +7°С. К 10 утра воздух прогреется до +9°С. Выше температура не поднимется, а ночью опустится до +4°С. Ветер западный – 2-6 метров в секунду, редкие порывы – до 12 м/с. Облачно с прояснениями.

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