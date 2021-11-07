Мужчину в Саратове убило упавшим с крыши кирпичом

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В Заводском районе Саратова 6 ноября мужчину убило упавшим с крыши кирпичом. Следователи СУ СКР проводят проверку и устанавливают, как это произошло.

Житель 10-этажном доме по 5-му Нагорному проезду увидел, что упавший с крыши кирпич повредил его машину. 68-летний мужчина спустился, чтобы переставить авто в безопасное место. Однако, в тот момент когда он шел к машине, еще один кирпич упал ему прямо на голову. Саратовец скончался на месте ЧП.

- Следователем СК совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр места происшествия. По предварительным данным, падение кирпичей произошло с крыши дома, - сообщили в региональном СУ СКР.

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