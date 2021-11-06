Владелица сельхозугодий под Ершовом на внедорожнике в поле задавила ребенка своей работницы

Место гибели ребенка в Ершовском районе Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ершовском районе Саратовской области ребенок погиб после наезда внедорожника во время сельхозработ.

ЧП произошло днем 6 ноября в поле на удалении около восьми километров от поселка Красный Боец.

Как рассказали в региональном СУ СКР, 12-летний мальчик вместе мамой находился в поле, где женщина выполняла сельскохозяйственные уборочные работы.

- Около 15 часов 47-летняя владелица сельхозугодий, управляя внедорожником Toyota, двигаясь задним ходом, допустила наезд на мальчика. На своем автомобиле женщина доставила ребенка в лечебное учреждение, где через непродолжительное время от полученных травм он скончался, - сообщили в СК.

Сейчас продолжается доследственная проверка, следователем уже проведен осмотр места происшествия и автомобиля, назначено судебно-медицинское исследование.

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