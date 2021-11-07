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Происшествия7 ноября 2021 8:34

Женщина замерзла до смерти в лесу около села Александровка

Тело найдено в металлическом вагончике
Источник:kp.ru
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ЧП случилось в лесу около села Александровка

ЧП случилось в лесу около села Александровка

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове вечером 5 ноября найден труп женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело было обнаружено в металлическом вагончике, в лесу, примерно в двух километрах от села Александровка.

Личность погибшей пока не установлена. На вид ей около 50 лет, признаков насильственной смерти на теле при внешнем осмотре не выявлено. Предположительно, женщина умерла за двое суток до обнаружения.

Эксперты предполагают, что женщина могла умереть от переохлаждения.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Тело женщины было найдено в металлическом вагончике

Тело женщины было найдено в металлическом вагончике

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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