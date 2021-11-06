В Энгельсе вырастут цены на проезд в общественном транспорте

В Энгельсе начнет дорожать проезд в общественном транспорте, об этом сообщает администрация района. Решение было принято рабочей группой по вопросу повышения стоимости проезда с 27 октября.

По итогам встречи инициативная группа заявила о повышении стоимости проезда до 27 рублей по городу и в соответствующем процентом соотношении по району.

Повышение будет не на всех муниципальных маршрутах:

С 8 ноября на маршрутах №23 «Ярмарка – поселок Мелиораторов», № 278К «Энгельс Ярмарка – поселок Карла Маркса», № 252 «Энгельс Ярмарка – село Березовка», № 214 «г. Энгельс поселок Мелиораторов – село Квасниковка», № 81 «Ярмарка – поселок Прибрежный», № 267 «Энгельс Ярмарка – станция Анисовка», № 208 «Энгельс Ярмарка – поселок Пробуждение», № 278 П «Энгельс Ярмарка – поселок Лощинный».

С 15 ноября на маршрутах № 24 «ЭРБ – Базальт» и № 32 «Ярмарка – поселок Кирпичный».

Последнее повышение стоимости проезда в Энгельсском муниципальном районе было в августе 2018 года. Тогда транспортники повысили стоимость проезда с 18 до 23 руб.

Напомним, в Саратове с 1 мая повысят стоимость проезда в трамваях и троллейбусах.

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