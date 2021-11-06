В Саратовской больнице на 400 коек появится новый корпус на следующей неделе

Новый корпус планируют сдать на следующей неделе

Сегодня, 6 ноября, в телеграм-канале Романа Бусаргина рассказывается о том, как идет ход строительства новой инфекционной больницы в Саратове. Напомним, на днях объект посетил замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев. Поддержку в строительстве оказали Вячеслав Володин и Правительство России.

В больнице на 400 коек, при необходимости, может быть размещено более 1 тысячи человек.

Работы по строительству ведутся непрерывно. Подрядные организации увеличивают темпы, чтобы завершить строительство такого масштабного для области проекта уже в декабре текущего года. Ежедневно на объекте задействованы около 350 человек и более 20 единиц техники.

Уже переданы 1 и 4 корпусы, галерея, часть 5 и 8 корпусов. На следующей неделе планируется сдать 8 корпус, лабораторию, прачечную и гараж. До 20 ноября планируется монтаж оборудования для лаборатории. 6 и 7 корпусов должны быть готовы к 25 ноября. Идет также укладка асфальта и благоустройство прилегающей территории.

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