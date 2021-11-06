В Саратове сбит переходивший дорогу в неположенном месте мужчина

Авария в Ленинском районе

Вчера, 5 ноября, в Ленинском районе Саратова произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, о чем сообщает региональная гоавтоинспекция.

Авария была зафиксирована в 18:05 напротив дома № 1А по улице Моисеева. Мужчина 35-и лет переходил проезжую часть вне пешеходного перехода и был сбит автомобилем Toyota Camry, за рулем которой сидел 27-летний водитель.

В результате ДТП пешеход с травмами был доставлен в лечебное учреждение.

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