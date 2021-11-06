Саратовскую область посетил первый замминистра здравоохранения России Олег Гриднев

Олег Гриднев в Саратовской области

Вчера, 5 ноября, замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев посетил два района Саратовской области в связи с тяжелой обстановкой по коронавирусу.

Олег Гриднев посетил Балашовский и Калининский районы. Его сопровождали глава регионального минздрава Олег Костин и руководитель регионального Росздравнадзора Андрей Баратов. Делегация оценила работу центральных районных больниц. Делегация осмотрела новую инфекционную больницу на 400 коек. К концу года планируется сдать медучреждение полностью. В Балашовской районной больнице Олег Гриднев пообщался с врачами и пациентами, проверил условия содержания больных.

По итогам поездки Олег Гриднев отметил, что как в стране в целом, так и в Саратовской области ситуация с заболеваемостью непростая.

- Мы побывали в нескольких районных больницах и работают они согласно стандартам и порядкам. Но есть некоторые замечания, например, с маршрутизацией пациентов, на которые мы коллегам указали. Замечу, что наша цель не критиковать и не наказывать. Мы вырабатываем стратегию работы, которая поможет стабилизировать эпидемическую ситуацию, - резюмировал Олег Гриднев.

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