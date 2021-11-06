В Саратове посетитель мобильного пункта вакцинации устроил скандал из-за прививки

Скандал в мобильном пункте вакцинации

В Саратове мужчина пришел на мобильный пункт вакцинации и устроил скандал из-за своего недоверия маскам и прививкам. Вчера, 5 октября, городская поликлиника № 20 поделилась видеозаписью инцидента в своем инстаграм-аккаунте.

- Вот такой «активный гражданин» посетил наш пункт вакцинации на набережной Космонавтов. К сожалению, именно медицинские работники становятся в последнее время заложниками ситуаций, связанных с борьбой отдельных антипрививочников с государством. Сотрудники, которые и так работают на пределе, получают агрессию и неадекватные выпады в свой адрес. Мы оставляем за собой право в таких ситуациях обращаться в правоохранительные органы, - пишут медики в социальной сети.

На предоставленной записи видно, как мужчина на повышенных тонах разговариваем с медиками, требуя показать некие документы, подтверждающие безопасность вакцины, а затем и медицинской маски. Большинство саратовцев в комментариях нашли его поведение неприемлемым.

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