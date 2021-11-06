Под Саратовом выгорел частный дом

Пожар в Саратовском районе

Вчера, 5 ноября, в Саратовском районе произошел пожар, в результате которого был уничтожен огнем частный дом.

Сообщение о пожаре поступило в 23:35. Горел частный дом в селе Березина Речка. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

На тушение выезжали 4 пожарных расчёта, о чем сообщает ГУ МЧС региона.

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