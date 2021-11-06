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Общество6 ноября 2021 13:14

В Саратове врачи скорой помощи начали получать ключи от квартир

Наталия Калинина
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Продолжается поддержка медиков

Продолжается поддержка медиков

Врачи и средний медперсонал Саратовской станции скорой помощи начали получать ключи от новых квартир. Сегодня, 6 ноября, в телеграм-канале сторонников спикера Госдумы «Володин Саратов» рассказали о том, как поддерживают медиков в регионе.

Служебное жилье – современные таунхаусы – появились в Елшанке. Это благотворительный проект Вячеслава Володина.

56 квартир получают молодые специалисты Кировской и Ленинской подстанций скорой помощи. Служебное жилье должно помочь привлечь новые кадры.

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