В Саратовской области еще 24 человека скончались от коронавируса

Сегодня, 6 ноября, оперштаб опубликовал последние данные по смертности от коронавируса в Саратовской области.

За прошедшие стуки умерли 24 человека: скончались 13 женщин и 11 мужчин в возрасте от 52 до 89 лет. Общее количество жертв инфекции достигло 4 003 человек.

Напомним, всего коронавирусом в Саратовской области уже заразились 105 136 человек, 638 из них узнали свой диагноз сегодня. Выздоровели с начала эпидемии 91 937 человек, за сутки — 207.

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