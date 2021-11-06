В Саратове «Адмиралы» объезжают обесточенный участок на площади Ленина

Сегодня, 6 ноября, в Саратове было прервано движение нескольких троллейбусных маршрутов и трамвая.

В 12:35 встали трамваи, следующие по маршруту № 3 и троллейбусы маршрутов № 5, 5а, 7, 11. Это случилось около остановки «Площадь Ленина». Они не ходят в обе стороны из-за обесточки.

Часть троллейбусов объезжает обесточенный участок на автономном ходу, о чем сообщает группа ВКонтакте, посвященная троллейбусами и трамваям Саратова.

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