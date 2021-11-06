Под Базарным Карабулаком два человека разбились в ДТП

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня утром, 6 ноября, в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, авария случилась в 9:30 на 55 километре трассы «Саратов- Тепловка- Базарный Карабулак- Балтай». 28-летняя девушка на Hyundai Solaris выехала на полосу встречного движения, где машина врезалась в ВАЗ – 2110, за рулем которого сидел 49-лений водитель.

В результате ДТП водитель и пассажир (данные устанавливаются) «десятки» от полученных травм скончались на месте ДТП. Еще одна пассажирка отечественного автомобиля с травмами доставлена в лечебное учреждение. Водитель иномарки с травмами также доставлена в больницу. Все обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД, о чем сообщает пресс-служба ведомства.

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