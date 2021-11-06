В Кировском районе Саратова мужчина пострадал на пожаре

Сегодня, 6 ноября в Кировском районе Саратова произошел пожар, на котором пострадал мужчина.

Около полуночи на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре на улице Киселева. Горел жилой двухэтажный дом. Пожар начался среди вещей в однокомнатной квартире на первом этаже, площадь очага составила 20 квадратных метров.

В результате пожара пострадал60-летний мужчина. С ожогами он был госпитализирован. На тушение выезжали 2 пожарных расчёта, о чем сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

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