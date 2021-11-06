В центре Саратова сбили двоих мужчин

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 5 ноября, в Волжском районе Саратова произошло ДТП, в котором пострадали две мужчин.

Авария зафиксирована в 21:30 напротив дома № 66 по улице Московская, то есть в самом центре Саратова. 26-летний водитель «Лады Калина» не справился с управлением и сбил двух пешеходов: 60 и 65-и лет. Первый пострадавший с травмами госпитализирован в больницу, а второй после осмотра отпущен.

Госавтоинспекция напоминает пешим участникам дорожного движения об необходимости использовать световозвращающие элементы в темное время суток.

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