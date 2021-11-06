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Общество6 ноября 2021 9:46

В Пугачеве нашли труп пенсионера с разбитым лицом

Проводится доследственная проверка
Наталия Калинина
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Фото: СУ СК по Саратовской области

Фото: СУ СК по Саратовской области

Сегодня, 6 ноября, СУ СК по Саратовской области сообщил об обнаруженном в Пугачеве трупе пенсионера. Проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, 72-летний мужчина жил в частном доме на улице Ялкунская. Вчера, 5 ноября, племянник, проживающий неподалеку, пришел его навестить и увидел, что пенсионер мертв. На лице погибшего были ссадины и следы крови. Точную причину смерти установят эксперты.

Сейчас идет установление всех обстоятельств произошедшего, о чем сообщает пресс-служба следственного комитета региона.

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