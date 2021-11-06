В Саратове поселок и многоквартирный дом остались без воды

Сегодня, 6 ноября, в Саратове отключили воду в поселке Затон, а также в многоэтажке в Ленинском районе.

По адресу Большая Затонская, 237 произошла авария на линии водопровода. На время ремонта прекращена подача воды в поселок. Коммунальщики обещают восстановить водоснабжение к 15:00.

Работы также ведутся по адресу Гвардейская,1а. До 13:00 прекращена подача холодной воды для жителей этого дома, о чем сообщает ООО «КВС».

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