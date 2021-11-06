В Саратовской области отремонтировано 25 дорог

В Саратовской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтированы 25 участков региональных дорог.

Многие из них уже сданы исполнителями работ. Например, дороги «Аркадак-Турки», Ершов-Чапаевка, Пугачев-Перелюб, улица Соколовая в Саратове и другие. Всего отремонтировано порядка 200 километров.

Примерно на 95% завершены участки дорог Рогаткино-Дубовка, Колокольцовка, Аркадак-Алексеевка и другие.

Напомним, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году отремонтировать должны 245 км областных дорог. А с учетом Саратова и Энгельса – более 300 км, об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства.

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