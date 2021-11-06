В Саратовской области еще 638 человек заразились коронавирусом

Сегодня, 6 ноября, в Саратовской области зарегистрировано 638 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 заразились 105 136 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 91 937 человек, за сутки — 207.

На стационарном лечении находятся 4 547 человек, амбулаторном — 5 229.

В Саратове — 300 новых случаев, в Энгельсском районе — 75, в Балаковском прибавился 31 новый пациент, в Балашовском — 29, в Вольском — еще 19 зараженных, в Марксовском — 17 пациентов, в Аткарском — 15 случаев, в Ершовском — 14, в Ртищевском — 12 новый инфицированных, в Хвалынском — 10.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 26;

- 7-14 лет – 24;

- 15-19 лет – 24;

- 20-29 лет – 56;

- 30-39 лет – 108;

- 40-49 лет – 96;

- 50-59 лет – 115;

- старше 60 – 189.

С пневмонией поступили 118 человек, с признаками ОРВИ — 517, с бессимптомным течением — 3.

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