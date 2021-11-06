Ночью в Саратове ветрено и будет дождь

Сегодня, 6 ноября, в Саратове пасмурно, к вечеру возможен дождь, об этом сообщают специалисты Приволжского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Температура колеблется от +6 с утра до +9 в разгар дня, небо затянуто облаками. Дует южный ветер со скоростью 6 – 7 м/с и отдельными порывами до 14м/с.

В Саратовской области облачно с прояснениями, местами идет небольшой дождь. Ветер дует южный, его скорость составляет 6-11 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Температура колеблется от+5 до +10 градусов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.