В Саратове задержаны дачные воры

В Саратове полицейскими раскрыта серия краж из дачных домов в Волжском районе.

Дачники до сих подсчитывают убытки, ведь неизвестные нанесли им значительный материальный ущерб. По предварительным подсчетам он составил более 120 тысяч рублей.

Выявить подозреваемых помог Зигфрид - служебный пес, который выявил маршрут передвижением воров от дачи к даче. После этого полицейские вычислили арендованную машину, на которой украденные инструменты и технику похитители вывезли с СНТ.

Задержанный 18-летний подозреваемый сразу во всем признался, его 35-летний "коллега" отвечать полиции отказывается.

Дачникам в полиции советуют вывезти все ценные вещи и технику с дачных участков.

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