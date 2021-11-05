Какие ограничения действуют в Саратовской области с 8 ноября

В Саратовской области с 8 ноября многое можно только при наличии QR-кода Фото: Артем КИЛЬКИН

Нерабочие дни в Саратовской области заменят на серьезные ограничения. С 8 ноября в Саратовской области прекращаются нерабочие дни, объявленные президентом РФ для снижения заболеваемости коронавирусом и стартует рабочая неделя.

Возобновляют работу магазины и общепит, однако при этом вводятся серьезные ограничения в части наличия QR-кодов у персонала и посетителей.

Согласно постановлению правительства области, которое подписал 5 ноября председатель правительства Роман Бусаргин, с 8 ноября эти требования устанавливаются на неопределенный срок.

Они касаются предпринимателей предоставляющих гостиничные услуги; парикмахерских, салонов красоты, массажных и спа-салонов, соляриев; оказывающих бытовые услуги; объектов торговли непродовольственными товарами; торговых центров (за исключением тех, кто реализует продукты питания с открытых прилавков и не имеет торговых залов); микрофинансовых и страховых организаций; плавательных бассейнов, аквапарков; кальянных. Ограничения не касаются аптек, дистанционной торговли и точек, ассортимент которых не меньше чем на 30% состоит из товаров первой необходимости.

Но требование QR-кодов у персонала и посетителей относится к заведениям общепита, за исключением работающих на вынос и доставку, расположенных на территории аэропортов, железнодорожных вокзалов, автозаправочных станций, автовокзалов, придорожных кафе.

Такие же требования к базам отдыха, банкам, отделениям почты.

Учреждения культуры, фитнес-центры и спортклубы, аквапарки, спортивные соревнования, заведения общепита смогут посещать только те, у кого есть QR-код о вакцинации или справка о перенесенном заболевании или медотвод об освобождении от вакцинации.

При этом открываются детские центры и площадки, а также фудкорты в торговых центрах. Они смогут работать при исполнении всех санитарных требований, например, заполняемость площадок должна оставаться не больше 30%.

Кроме этого разрешается посещение культурных заведений организованными группами детей только в случае, если дети представляют собой один учебный класс.

При этом остаются под запретом массовые, в том числе зрелищные и спортивные мероприятия, запрещена работа заведений общепита с 23 до 6 часов.

С 15 ноября центры "Мои документы" переходят на обслуживание заявителей исключительно по предварительной записи.

На неопределенный срок "до стабилизации обстановки" запрещено проведение спортивных мероприятий, за исключением соревнований и, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Саратовской области на 2021 год при наполняемостью спортивных объектов не более 30 процентов от общей вместимости трибун.

Запрещено проведение публичных и иных массовых мероприятий на открытом воздухе численностью более 50 человек.

Запрещено проведение массовых мероприятий с численностью более 50 человек в зданиях с площадью помещения менее 4 кв. метров площади зала для посетителей на 1 человека, проведение концертных, зрелищных мероприятий вне организаций культуры.

Сохраняется самоизоляция для граждан старше 60 лет при всех ранее введенных исключениях.

Проведение богослужений в культовых помещениях при условии соблюдения дезинфекционного режима и социального десантирования не менее 1,5 метра.

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