В здании гостиницы «Россия» произошел еще один пожар

Пожарная техника у здания бывшей гостиницы "Россия"

К зданию бывшей гостиницы "Россия" в Саратове, в которой вчера произошел сильный пожар, сегодня, 5 ноября, снова съехались пожарные машины.

Как рассказали "КП-Саратов" в пресс-службе ГУ МЧС, поступил звонок о задымлении по адресу проспект Кирова, 18, где располагается аварийное здание бывшей гостиницы.

На место выехали 2 пожарных расчета. Выяснилось, что горел мусор на площади один квадратный метр внутри здания.

Напомним, ночной пожар в День народного единства 4 ноября полностью уничтожил кровлю здания и четвертый этаж.

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