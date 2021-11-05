Женщина пострадала в тройном ДТП на проспекте Энтузиастов

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5 ноября в Саратове в столкновении трех машин пострадала женщина.

Авария случилась в 15:10 на проспекте Энтузиастов у дома №57.

Как уточнили в городской ГИБДД, не поделили дорогу три автомобиля - Mazda, Lada Granta и Nexia.

В результате столкновения госпитализирована 46-летняя пассажирка Мазды.

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