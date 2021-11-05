Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия5 ноября 2021 15:36

В ДТП под городом Татищево пострадали две женщины и девочка

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: ГИБДД по Саратовской области

Примерно в 13.15 на 301 км автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград произошло столкновение двух автомашин.

По данным ГИБДД, 49-летний водитель Lada Granta при развороте допустил столкновение с легковушкой Suzuki под управлением 56-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали три пассажирки из иномарки две женщины и 13-летняя девочка с травмами доставлены в лечебное учреждение.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

.

.

Фото: ГИБДД по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.