В ДТП под городом Татищево пострадали две женщины и девочка

. Фото: ГИБДД по Саратовской области

Примерно в 13.15 на 301 км автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград произошло столкновение двух автомашин.

По данным ГИБДД, 49-летний водитель Lada Granta при развороте допустил столкновение с легковушкой Suzuki под управлением 56-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали три пассажирки из иномарки две женщины и 13-летняя девочка с травмами доставлены в лечебное учреждение.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

. Фото: ГИБДД по Саратовской области

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