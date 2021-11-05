В двух районах Саратова отключили воду

Повреждение на водопроводе в Саратове стали причиной отключени воды у сотен жителей города.

Из-за повреждений на Ново-Астраханском шоссе,60 ориентировочно до 20.00 ограничено холодное водоснабжение домов на Крымской, 32,34,34а.

На улице Гвардейская,1а сегодня, 5 ноября, работы должны подходить к завершению. Без воды здесь Гвардейская 1,1а,3,3а; Мира 29,29а.

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