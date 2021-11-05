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Общество5 ноября 2021 14:45

В России пройдут еще два тиража лотереи среди привитых от коронавируса

Каждый привившийся имеет шанс выиграть сто тысяч рублей
Источник:kp.ru
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)

В России продлен розыгрыш денежных призов среди вакцинированных от коронавируса.

Как сообщили в телеграм-канале правительства РФ, до 31 декабря пройдут еще два тиража лотереи .

Победителей, которые получат по 100 тыс. рублей, выберут случайным образом из числа всех вакцинированных.

Узнать, выиграли ли вы можно на сайте «бонусзаздоровье.рф» или в личном кабинете на едином портале госуслуг по номеру паспорта ввакцинированного.

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