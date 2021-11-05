Ремонт дороги на Сокурском тракте близится к завершению

На Сокурском тракте при повороте на Елшанку закончена укладка водопропускной трубы и начинают отсыпку грунта и асфальтирование. Об этом подрядчик доложил губернатору Валерию Радаеву, который приехал с инспекцией на объект.

На Сокурском тракте на участке протяженностью 2,4 км от железнодорожного переезда асфальтирование уже закончено.

- За две недели завершены работы по укладке трубы. Здесь очень сложный участок, потребовался дополнительный водоотвод. За короткий период сделан большой ремонт на востребованной дороге, - заметил Радаев.

Дорогу должны сдать до конца 2021 года.

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