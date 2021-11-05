Замминистра здравоохранения заявил о проблемах с заболеваемостью коронавирусом в ходе визита в Саратов

Фото пресс-службы минздрава Саратовской области

По поручению президента Владимира Путина руководители минздрава РФ лично посещают регионы, где сложилась особо тяжелая ситуация с заболеваемостью коронавирусом. В рамках такой работы в Саратов 5 ноября приехал заместитель главы федерального ведомства Олег Гриднев.

Он уже провел совещание, в котором участвовали представители федеральных научных центров, заместитель председателя правительства области, министр здравоохранения области, руководители региональных управлений Роспотребнадзора, Росздравнадзора, Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского, профильные главные внештатные специалисты минздрава области. Далее он обещал посетить больницы, в том числе в районах области.

Гриднев отметил, что в Саратовской области ситуация с заболеваемостью остается сложной, есть явные проблемы.

- Наш визит – это откровенный диалог. Мы приехали сюда не критиковать, не ругать, не наказывать, а для оказания реальной помощи, выработки дополнительных решений. Посетим лечебные учреждения, акцентируя свое внимание в том числе на отдаленных от областного центра районах, - подчеркнул Олег Гриднев.

В региональном минздраве пояснили, что федеральные чиновники приехали оценить ситуацию с точки зрения организации диагностики, оказания медицинской помощи гражданам с COVID-19 и их дальнейшей реабилитации, применения в регионе ограничительных мер, а также для оказания органам здравоохранения консультативной и методической помощи и выработки дополнительных мер по борьбе с коронавирусом.

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