Пьяный гонщик протаранил ночью четыре машины у магазина в Балаково

Фото из группы "Типичный Балаково"

Минувшей ночью в городе Балаково Саратовской области пьяный водитель «собрал» в ДТП четыре машины.

Авария произошла у дома №42 по улице Трнавская.

По данным областной ГИБДД, 35-летний водитель ВАЗ-21124 влетел в припаркованные у магазина «Пятерочка» машины. По счастливой случайности никто не пострадал – авария произошла в 2.10 ночи.

Кроме машины виновника ДТП, пострадали припаркованные Ford, Skoda, ГАЗель, и УАЗ.

Водитель задержан и привлечен к ответственности. Оказалось, он был пьян.

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