В Саратове локдаун на помешает традиционным субботним ярмаркам

Ярмарки пройдут на трех площадках в Саратове Фото: Екатерина Семенова

Саратовцы и гости города приглашаются на ярмарки «выходного дня», которые пройдут 6 ноября на трех городских площадках.

Покупателей ждут на сельскохозяйственном рынке в поселке Юбилейный, в Заводском районе на пересечении улиц Пензенская/Томская и в поселке Елшанка (Московское шоссе, 61) –

Традиционные ярмарки «выходного дня» пройдут не смотря на режим ограничений в работе торговых точек и домашний режим для ряда групп населения.

Режим работы торговых площадок - с 8:00 до 16:00.

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