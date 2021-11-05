Работы на мосту Саратов-Энгельс продолжатся в 2022 году

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В Саратовской области за 2021-2022 годы должны отремонтировать и отстроить шесть мостов и путепроводов. Пока работы завершены полностью только на одном из них - это путепровод через железную дорогу «Саратов – Сенная». Работы на объекте выполнены на 100%, в процессе подготовки находится акт приемки для его ввода в эксплуатацию. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

- В конце следующего года также должны быть сданы мосты через реки Малый Иргиз в Духовницком районе, Большой Иргиз в Пугачевском районе и Терешка в Хвалынском районе. Строительство автодорожного путепровода через железнодорожные пути на 816-м километре на перегоне Татищево – Курдюм также рассчитано на два года, - сообщил Бусаргин.

В 2022 году продолжится ремонт автомобильного моста «Саратов-Энгельс». Сейчас его стройготовность составляет почти 90%. До конца текущего года будет выполнен ремонт опор, пролетных строений и дорожного покрытия.

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