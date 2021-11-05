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Происшествия5 ноября 2021 9:45

В Саратове сгорели два жилых дома

Огонь перекинулся с одного на другой на улице Тулупная
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Пожар на Тулупной

Пожар на Тулупной

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Рано утром на улице Тулупной в Саратове горели два дома. Сигнал о пожаре поступил дежурному пожарной охраны в 05.52.

На тушение в Волжский район выехали шесть пожарных расчетов.

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Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Горела два жилых дома на общей площади 150 кв.м. Один – многоквартирный, второй частный, двухэтажный.

Пострадавших нет, все жильцы успели выйти на улицу, эвакуация не понадобилась.

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Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

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