В Саратове сгорели два жилых дома

Пожар на Тулупной Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Рано утром на улице Тулупной в Саратове горели два дома. Сигнал о пожаре поступил дежурному пожарной охраны в 05.52.

На тушение в Волжский район выехали шесть пожарных расчетов.

. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Горела два жилых дома на общей площади 150 кв.м. Один – многоквартирный, второй частный, двухэтажный.

Пострадавших нет, все жильцы успели выйти на улицу, эвакуация не понадобилась.

. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

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