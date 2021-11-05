Коронавирус в Саратовской области за сутки подтвердился у 633 человек

За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились ещё 633 человека. Это очередной рекорд с начала пандемии.
Всего в регионе зарегистрированы 104 498 случаев. Выписались с начала пандемии 91 730 человек, за сутки – 342.
В ковидных стационарах находятся 4 622 саратовцев, на дому лечатся 4 167 человек.
В Саратове нашли 310 новых случаев, в Энгельсском районе – 80, а в Балаковском и Балашовском – по 25.
Среди заболевших 20 детей до шести лет, 31 ребенок – от семи до 14-ти, 33 подростка – 15-19-ти и 182 человека старше 60-ти лет.
С пневмонией поступили 120 пациентов, бессимптомно переносит COVID-19 один саратовец.
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