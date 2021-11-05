В Ленинском районе на съемной квартире найден труп избитого юноши

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи СК устанавливают обстоятельства смерти молодого человека в Ленинском районе Саратова.

Погибший 21-летний молодой человек жил в съёмной квартире дома по 2-му Московскому проезду Саратова вместе с приятелем. Вечером 4 ноября приятель вернулся домой, ключей от квартиры у него не было, а 21-летний молодой человек на стук и звонки в дверь не реагировал.

Как рассказали в региональном СУ СКР, приехавшие хозяева квартиры с запасными ключами открыли дверь и обнаружили 21-летнего парня в комнате на полу мертвым.

В ходе осмотра следователем СК и судмедэкспертом на теле 21-летнего молодого человека выявлены рана на затылке и кровоподтеки на лице. Для установления точной причины его смерти назначено судебно-медицинское исследование.

Проходит доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства гибели юноши.

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