Птичий грипп обнаружен в Саратовской области

На территории Дергачевского района Саратовской области обнаружен птичий грипп. Об этом отчиталось региональное Управление Россельхознадзора.

РНК вируса гриппа птиц выявлен 3 ноября в личном подсобном хозяйстве у жителя села Верхазовка Дергачевского района.

Диагноз установлен по результатам отобранных проб от падшей домашней птицы Саратовской межобластной ветеринарной лабораторией.

- В настоящий момент в регионе проводятся мероприятия предусмотренные предусмотренные Ветеринарным законодательством по ликвидации очага инфекции, - сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора.

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